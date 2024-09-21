Да, повестки им не будут вручать, но они обязаны обновить военно-учетные данные. Об этом пишет ZAXID.NET.

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Что изменилось для мужчин за рубежом

Еще с 18 мая мужчины могут обновить данные через электронный кабинет призывника, который не будет обязательным к использованию, однако позволит не посещать определенные учреждения для обновления данных. В то же время повестки или вызовы в ТЦК через е-кабинет не будут присылать.

Также речь не идет о принудительном возвращении в Украину военнообязанных. Член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис в эфире "Радио Свобода" отметил, что у Украины нет механизма для возвращения мужчин призывного возраста.

Речь идет о тех, которые нарушили законодательство и пересекли границу незаконно. Он предполагает, что такое возвращение могло бы осуществляться для привлечения нарушителей к ответственности, но для этого нужны законодательные изменения в тех странах, откуда мужчин хотят вернуть.

Также граждане Украины за рубежом могут получить военно-учетный документ через электронный адрес, по телефону, через консульство во время получения консульских услуг. При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий проживание за рубежом, и, при наличии, документы об образовании и военный документ.

Чтобы обновить данные в консульском учреждении, необходимо сделать отдельную запись в электронной очереди на подачу документов для постановки на временный консульский учет или обновления данных консульского учета.