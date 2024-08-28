Наприкінці серпня Верховна Рада проголосувала за новий законопроєкт. Ним було спрощено процедуру отримання відстрочки для військовозобов'язаних, які утримують або доглядають хворих родичів або осіб з інвалідністю. Вони більше не повинні подавати документи про відсутність у родині інших працездатних родичів.

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Хто втратив відстрочку

Тим часом нове законодавства передбачає, що право на відстрочку втрачають 8 категорій:

Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах.

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.

Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.

Особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії.

Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Водночас військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку. Раніше вона надавалася лише коли йшлося про повнорідних родичів.