Адвокат Андрій Карпенко наголошує на необхідності активних дій з боку військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. Він акцентує, що важливо своєчасно інформувати ТЦК та СП про наявність підстав для бронювання.

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Бронювання від мобілізації: необхідні кроки

За словами Карпенка, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні не лише повідомити про це відповідні органи, а й забезпечити внесення своїх даних до системи "Оберіг". Це дозволить уникнути помилок та забезпечити їхні права на відстрочку.

Просто листа може не вистачити, тому що вам треба написати заяву. Поки вас не внесуть в "Оберіг", вам можуть вручити повістку будь-де та будь-коли. Саме на військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку чи бронювання, покладено обов'язок зі своєчасного інформування ТЦК та СП.

Юрист звернув увагу на нещодавнє рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, яке підтверджує важливість своєчасного інформування військових органів про право на відстрочку.

Зверніть увагу! У випадку, коли військовозобов'язаний не виконав цей обов'язок – не проінформував ТЦК – суд може відмовити у задоволенні його скарги на незаконний призов.

Водночас Карпенко застерігає: якщо військовозобов'язаний вже потрапив до військової частини, то процес його повернення може бути складним і виснажливим. Юрист радить не зволікати з оформленням документів та звертатися за юридичною допомогою в разі потреби.

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Загалом важливо пам'ятати, що кожен військовозобов'язаний має самостійно стежити за актуальністю своїх даних у військовому обліку та вчасно інформувати про зміни, щоб уникнути непорозумінь із ТЦК та СП.