Виконувач обов'язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь", підполковник Олексій Міщенко зазначив, що виявити втікачів вдалося протягом доби. Мобілізованих повернули назад до військчастини.

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Що розповіли в ОК "Південь" про втечу мобілізованих ексв'язнів

Міщенко пояснив, що мобілізовані залишили територію навчального центру в Одеській області, щоб "спробувати використати цей час на власний розсуд". Підполковник також додав, що інформація, що мобілізовані мали з собою зброю, не відповідає дійсності.

Зброї у військовослужбовців не було, – це неправдива інформація, і нічого здоров'ю громадян не загрожувало. Вже 25 серпня їх затримали та доставили назад,

– сказав виконувач обов'язків речника ОК "Південь".

Він наголосив, що з моменту втечі навіть не пройшло доби, тому це не розцінюють як самовільне залишення частини. За словами Олексія Міщенка, ці чоловіки й далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

Підполковник утримався від розкриття конкретного місця та обставин утримання мобілізованих колишніх в'язнів. Однак він підтвердив, що у військовій частині буде проведена службова перевірка, а винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – пояснив Міщенко.

До слова, раніше про втечу трьох колишніх ув'язнених, які були мобілізовані та пройшли підготовку в одному з навчальних центрів в Одеській області, повідомляло одеське видання "Думська". Посилаючись на джерела в правоохоронних органах, журналісти повідомляли, що під час втечі чоловіки буцімто були озброєні автоматами Калашникова.