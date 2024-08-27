Исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг", подполковник Алексей Мищенко отметил, что выявить беглецов удалось в течение суток. Мобилизованных вернули обратно в воинскую часть.

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Что рассказали в ОК "Юг" о побеге мобилизованных экс-заключенных

Мищенко объяснил, что мобилизованные покинули территорию учебного центра в Одесской области, чтобы "попытаться использовать это время по своему усмотрению". Подполковник также добавил, что информация, что мобилизованные имели с собой оружие, не соответствует действительности.

Оружия у военнослужащих не было, – это ложная информация, и ничего здоровью граждан не угрожало. Уже 25 августа их задержали и доставили обратно,

– сказал исполняющий обязанности спикера ОК "Юг".

Он отметил, что с момента побега даже не прошло суток, поэтому это не расценивают как самовольное оставление части. По словам Алексея Мищенко, эти мужчины и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад.

Подполковник воздержался от раскрытия конкретного места и обстоятельств содержания мобилизованных бывших заключенных. Однако он подтвердил, что в воинской части будет проведена служебная проверка, а виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, который отвечает за наличие личного состава. Но пока нет информации о привлечении кого-то к ответственности", – объяснил Мищенко.

К слову, ранее о побеге трех бывших заключенных, которые были мобилизованы и прошли подготовку в одном из учебных центров в Одесской области, сообщало одесское издание "Думская". Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, журналисты сообщали, что во время побега мужчины якобы были вооружены автоматами Калашникова.