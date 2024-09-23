Об этом сообщила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Отказ может быть отменен, если военнообязанный добавил недостающие документы.

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Можно ли повторно обратиться за отсрочкой

Если военнообязанный в Украине получил отказ в отсрочке от мобилизации, он имеет право подать документы повторно. В заявлении желательно четко указать, какие именно документы предоставляются.

Юрист отметила, что имела в своей практике отказ в отсрочке именно с аргументацией, что пакет документов якобы неполный.

В то же время по словам юриста, в отказе не указали, какого именно документа не хватает. Заявитель подавал все документы повторно.

Поэтому надо быть очень внимательным. Лучше не полениться и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов,

– подытожила она.

Напомним, что в связи со вступлением в силу нового законодательства о мобилизации ряд категорий военнообязанных потеряла право на отсрочку, которое имел ранее. В то же время одна группа мужчин призывного возраста это право, наоборот, получила.