В этот же день в Пентагоне подтвердили, что часть военных КНДР уже присутствует в Курской области. В Россию прибыло примерно 10 тысяч северокорейских военных и они передислоцировались ближе к Украине.

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Байден о войсках КНДР в России

Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области, Джо Байден заявил: " Я обеспокоен этим".

В то же время также у Байдена спросили, должны ли украинцы нанести ответный удар по солдатам КНДР.

Если они пересекут на территорию Украины, так,

– ответил американский президент.

Кроме этого, ранее представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер уточнил, что они ожидают увеличения контингента военных КНДР на приграничных к Украине территориях.

В то же время СМИ пишут, что украинские военные уже нанесли удары по домам в Курской области России, где могли находиться северокорейские солдаты.