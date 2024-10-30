Цього таки дня у Пентагоні підтвердили, що частина військових КНДР вже присутня в Курській області. До Росії прибуло приблизно 10 тисяч північнокорейських військових і вони передислокувались ближче до України.

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Байден про війська КНДР в Росії

Відповідаючи на запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області, Джо Байден заявив: "Я стурбований цим".

Водночас також у Байдена запитали, чи повинні українці завдати удару по солдатах КНДР у відповідь.

Якщо вони перетнуть на територію України, так,

– відповів американський президент.

Крім цього, раніше речник оборонного відомства США Патрик Райдер уточнив, що вони очікують збільшення контингенту військових КНДР на прикордонних до України територіях.

Водночас ЗМІ пишуть, що українські військові вже завдали ударів по будинках у Курській області Росії, де могли перебувати північнокорейські солдати.