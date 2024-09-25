Те, кто процесс обновления данных не прошел, повестку по почте могут не ждать. Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в эфире "Киев 24".

Смотрите также Мобилизация в Украине: сколько действительны решения ВВК и когда нужно проходить ее повторно

Следующий шаг – прохождения ВВК

Адвокат рассказал, что повестки Укрпочтой получат только те граждане, которые находятся в Украине, обновили свои данные и указали правдивые адреса проживания.

Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом вне пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат,

– сказал Танасийчук.

Для тех, кто обновил данные, рано или поздно поступит приглашение на прохождение военно-врачебной комиссии, а для остальных – на обновление данных.

Адвокат Танасийчук также добавил, что саму процедуру вручения и подписания повесток по сравнению с прошлыми годами значительно упростили, в частности, благодаря цифровым технологиям.