Ті, хто процес оновлення даних не пройшов, на повістку поштою можуть не чекати. Про це розповів адвокат Юрій Танасійчук в ефірі "Київ 24".

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Наступний крок – проходження ВЛК

Адвокат розповів, що повістки Укрпоштою отримають лише ті громадяни, які перебувають в Україні, оновили свої дані та вказали правдиві адреси проживання.

Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни і покинули країну, теж їх не отримають,

– сказав Танасійчук.

Для тих, хто оновив дані, рано чи пізно надійде запрошення на проходження військово-лікарської комісії, а для решти – на оновлення даних.

Адвокат Танасійчук також додав, що саму процедуру вручення та підписання повісток порівняно із минулими роками значно спростили, зокрема, завдяки цифровим технологіям.