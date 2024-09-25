Министерство обороны Украины официально установило сроки и порядок прохождения военно-врачебной экспертизы (ВВК) в Вооруженных Силах Украины, что изложено в Приказе МОУ № 402. Этот приказ имеет целью упорядочить процесс прохождения военнослужащими медицинского осмотра, передает 24 Канал.

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Когда нужно пройти ВВК во второй раз

Выводы военно-врачебной комиссии в мирное время действительны в течение 5 лет, а в период военного положения – год.

Согласно решению правительства, лица, которые не проходили медицинский осмотр или у которых закончился срок действия решения (постановления) о годности к военной службе, направляются на военно-врачебную комиссию.

В то же время во время посещения ТЦК для обновления данных не требовалось проходить ВВК, однако для этого граждане вызывались специальной повесткой уже после обновления данных.

Резервисты и военнообязанные, которые в мирное время были назначены на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания ВСУ и других военных формирований, призываются на военную службу по мобилизации, на особый период по результатам ранее пройденных медицинских осмотров и их опроса о наличии или отсутствии жалоб на состояние здоровья. Резервисты или военнообязанные, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на ВВК не направляются.

Действующих военных могут отправлять на ВВК во время лечения ранения, травмы, увечья, контузии.