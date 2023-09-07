Гаррис – вице-президент США – подчеркнула, что поиск помощи у Северной Корее для России был бы признаком отчаяния. Она добавила, что страна-террористка – уже в отчаянии.
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Вице-президент США отметила: Россия уже пережила стратегический провал. В начале полномасштабного вторжения аналитики говорили, что все закончится в считанные дни. В то же время, украинцы продолжают успешную борьбу.
Обмен военной помощью между Россией и Северной Кореей явился бы огромной ошибкой.
Я думаю, что это было бы большой ошибкой. Мнение о том, что они будут поставлять боеприпасы в этих целях, – это была бы огромная ошибка. Я также твердо убеждена, что и для России, и для Северной Кореи это приведет к дальнейшей изоляции.
– говорится в сообщении.
Ким Чен Ын может прибыть в Россию
В New York Times заявили, что Ким Чен Ын может прибыть в Россию. Его встреча с "бункерным дедом" запланирована на этот сентябрь. Среди тем диктаторов – снабжение России оружием.
Встреча может состояться на тихоокеанском побережье.