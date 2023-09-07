Гаррис – вице-президент США – подчеркнула, что поиск помощи у Северной Корее для России был бы признаком отчаяния. Она добавила, что страна-террористка – уже в отчаянии.

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Вице-президент США отметила: Россия уже пережила стратегический провал. В начале полномасштабного вторжения аналитики говорили, что все закончится в считанные дни. В то же время, украинцы продолжают успешную борьбу.

Обмен военной помощью между Россией и Северной Кореей явился бы огромной ошибкой.

Я думаю, что это было бы большой ошибкой. Мнение о том, что они будут поставлять боеприпасы в этих целях, – это была бы огромная ошибка. Я также твердо убеждена, что и для России, и для Северной Кореи это приведет к дальнейшей изоляции.

– говорится в сообщении.

Ким Чен Ын может прибыть в Россию

В New York Times заявили, что Ким Чен Ын может прибыть в Россию. Его встреча с "бункерным дедом" запланирована на этот сентябрь. Среди тем диктаторов – снабжение России оружием.

Встреча может состояться на тихоокеанском побережье.