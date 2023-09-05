Об этом сообщили американские и союзнические официальные лица. Они отметили, что будут обсуждать как наращивание оружия для войны против Украины, так и другие вопросы военного сотрудничества.

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Может отправиться на бронепоезде

Официальные лица заметили, что это будет редкая вылазка Ким Чен Ина с территории своей страны. Предполагается, что из Пхеньяна он поедет на бронепоезде во Владивосток. И на тихоокеанском побережье России диктаторы проведут встречу.

У Путина и Ким Чен Ина есть собственные интересы. Как отметили в издании чиновники:

Путин стремится к тому, чтобы Ким отправил России артиллерийские снаряды, а также противотанковые ракеты;

Ким стремился бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников, а также атомных подлодок.

Кроме того, Ким Чен ин стремится получить продовольственную помощь для Северной Кореи, которая явно далека от процветания.

Что известно о возможной встрече

Говорят, что оба лидера посетят кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Путин и Ким возьмут участие в Восточном экономическом форуме, запланированном на 10 – 13 сентября.

По словам чиновников, Ким Чен Ин планирует также посетить 33-й причал. Там как раз пришвартованы корабли тихоокеанского флота России.

Обратим внимание, что на прошлой неделе Белый дом предупредил об обмене письмами между Путиным и Кимом. У них говорилось о возможное соглашение, связанное с поставкой оружия. В Вашингтоне ссылаются на рассекреченные разведывательные данные.

По словам спикера Белого дома Джона Кирби, переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами "активно продвигаются". Правда, более подробную информацию американские чиновники отказались предоставлять.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон признала, что США ожидают "дипломатического взаимодействия на уровне лидеров" по продаже оружия между Россией и КНДР.

Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по вооружениям и соблюдать публичные обязательства, которые Пхеньян взял на себя, не предоставлять и не продавать оружие России,

– сказала она в заявлении.

К слову, ранее издания рассказывали о межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-18". Говорят, ее КНДР могла создать с помощью России. Об этом свидетельствуют определенные сходства этой ракеты с российской "Тополь-М".