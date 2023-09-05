Про це виданню повідомили американські та союзницькі офіційні особи. Вони зазначили, що обговорюватимуть як нарощення зброї для війни проти України, так і інші питання військової співпраці.

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Може вирушити на бронепоїзді

Офіційні особи зауважили, що це буде рідкісна вилазка Кім Чен Ина з території своєї країни. Припускають, що з Пхеньяна він поїде на бронепоїзді до Владивостока. І на тихоокеанському узбережжі Росії диктатори проведуть зустріч.

У Путіна та Кім Чен Ина є власні інтереси. Як зауважили у виданні чиновники:

Путін прагне, щоб Кім відправив Росії артилерійські снаряди, а також протитанкові ракети;

Кім прагнув би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників, а також атомних підводних човнів.

Крім того, Кім Чен Ин прагне отримати продовольчу допомогу для Північної Кореї, яка явно далека від процвітання.

Що відомо про можливу зустріч

Кажуть, що обидва лідери відвідають кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці. Путін і Кім візьмуть участь у Східному економічному форумі, запланованому на 10 – 13 вересня.

За словами чиновників, Кім Чен Ин планує також відвідати 33-й причал. Там якраз пришвартовані кораблі тихоокеанського флоту Росії.

Звернімо увагу, що минулого тижня Білий дім попередив про обмін листами між Путіним і Кімом. У них ішлося про можливу угоду, пов'язану з постачанням зброї. У Вашингтоні посилаються на розсекречені розвідувальні дані.

За словами речника Білого дому Джона Кірбі, перемовини на високому рівні щодо військового співробітництва між двома країнами "активно просуваються". Правда, детальнішу інформацію американські чиновники відмовилися надавати.

Прессекретар Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон визнала, що США очікують "дипломатичної взаємодії на рівні лідерів" у питаннях продажу зброї між Росією та КНДР.

Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією щодо озброєнь і дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе, не надавати і не продавати зброю Росії,

– сказала вона в заяві.

До слова, раніше видання розповідали про міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-18". Кажуть, її КНДР могла створити з допомогою Росії. Про це свідчать певні спільності цієї ракети з російською "Тополь-М".