Глава государства поблагодарил Блинкена. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

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Зеленский встретился с Блинкеном

Во время встречи глава государства поблагодарил Блинкена за оказанную Соединенными Штатами помощь, в частности в военном и энергетическом секторе. Он добавил, что наше государство снова ждет тяжелая зима, однако украинцы ее переживут.

Президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем прилагаемые нами и другими странами усилия для немедленного вызова контрнаступления, а также для долгосрочных усилий, чтобы помочь Украине создавать силы для будущего, которые могут сдерживать и защищать от любой предстоящей агрессии,

– отметил Блинкен.



Зеленский встретился с Блинкеном / Фото Энтони Блинкена

Госсекретарь добавил, что США видят большой прогресс в украинском контрнаступлении, а президент Соединенных Штатов Джозеф Байден тоже ждет встречи с Зеленским.

"Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время", – заявил Блинкен.



В частности, говорили о помощи Украине от США / Фото Энтони Блинкена

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Пентагон объявил о новой помощи

В Пентагоне 6 сентября 2023 года объявили о новой военной помощи для Украины. В частности, в пакет вошли снаряды с обедненным ураном, которые США впервые передадут нашему государству. Кроме того, Силы обороны получат:

оборудование для поддержки систем ПВО,

боеприпасы для HIMARS,

минометные системы и снаряды,

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

В Минобороны США подчеркнули, что это уже 46-й пакет помощи для Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Его общая стоимость оценивается в 175 миллионов долларов.