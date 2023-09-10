Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. По его словам, Путин может подкупить Ким Чен Ына по вопросам продовольствия, медицины и технологий.
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Какая выгода для Путина
Игорь Чаленко убежден, что таким сотрудничеством Россия доказывает, что находится в полной изоляции и не способна производить даже советские виды вооружения.
В свое время Советский Союз передавал Северной Корее снаряды. Неизвестно, производит ли КНДР советские виды вооружения, однако на складах точно есть определенные запасы. Кроме того, Россия может попросить у Ким Чен Ына наработки по ракетным технологиям.
Понятно, что Россия захочет определенные ракетные технологии. Северная Корея показывает, что имеет некоторые наработки. Но думаю, что это никак не станет переломным моментом на войне,
– сказал политолог.
Сотрудничество КНДР и России: что известно
- В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу посетил КНДР. Тогда Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку оружия, среди которой были дроны, напоминавшие иранские "Шахеды", северокорейские ракеты, способные переносить ядерные боеголовки. В ходе этой встречи лидер КНДР и министр обороны страны-агрессора договорились об усилении военного сотрудничества.
- В сентябре на информацию, что Ким Чен Ын может вскоре посетить Россию для обсуждения военной помощи с Путиным, отреагировали в Штатах. Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что обмен военной помощью между Россией и КНДР станет "огромной ошибкой". По ее словам, дальше две страны будет ждать еще большая изоляция.
- Издание Financial Times написало, что Ким Чен Ын испытывает все большее расположение к Владимиру Путину и может заключить с ним соглашение. В ближайшие дни лидер Северной Кореи собирается поехать во Владивосток на Дальнем Востоке России, чтобы встретиться с Путиным. Вероятно, будут обсуждать соглашение о продаже оружия.