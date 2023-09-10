Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко. За його словами, Путін може підкупити Кім Чен Ина у питаннях продовольства, медицини та технологій.

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Яка вигода для Путіна

Ігор Чаленко переконаний, що такою співпрацею Росія доводить, що перебуває у повній ізоляції та не здатна виготовляти навіть радянські види озброєння.

Свого часу Радянський Союз передавав Північній Кореї снаряди. Невідомо, чи виготовляє КНДР радянські види озброєння, однак на складах точно є певні запаси. Крім того, Росія може попросити у Кім Чен Ина напрацювання щодо ракетних технологій.

Зрозуміло, що Росія захоче певні ракетні технології. Північна Корея показує, що має певні напрацювання. Але думаю, що це ніяк не стане переломним моментом на війні,

– сказав політолог.

Співпраця КНДР та Росії: що відомо