Как пишут аналитики, в ближайшие дни глава Северной Кореи собирается поехать во Владивосток на Дальнем Востоке России, чтобы встретиться с Путиным. Вероятно, президенты будут обсуждать соглашение о продаже оружия.
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Северная Корея и Россия: "сотрудничество" углубляется
В Financial Times подчеркивают, что пока неизвестно: что именно будет обсуждать Путин с Ким Чен Ыном. Однако не исключено, что это будет соглашение о поставке России боеприпасов, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет для ведения войны против Украины.
Оружие помогло бы Москве отразить контрнаступление Киева. Москва может предложить зерно, нефть и военные технологии, а также твердую валюту в качестве оплаты.
Следует отметить, что в июле 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и выставку оружия. На ней были представлены боевые и разведывательные беспилотники, а также новейшие межконтинентальные баллистические ракеты режима. Следовательно, есть основания говорить о все большем сближении этих двух режимов.
Следует сказать напоследок, что, несмотря на страх многих в противоположном, в FT акцентируют: у Китая пока существуют сомнения в поддержке "курса на родство" России и КНДР. Собственно, в отличие от Кремля, Пекин не стремится ухудшать отношения с Соединенными Штатами Америки.