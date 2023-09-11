Про це повідомляють південнокорейські ЗМІ. Російський та північнокорейський політики планують обговорити на зустрічі постачання військового озброєння до країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми Співпраця не переламає хід війни: що Росія хоче отримати від КНДР

Кім Чен Ин поїхав у Росію

Один з високопоставлених урядовців Південної Кореї заявив, що Кім Чен Ин вирушив зі столиці КНДР Пхеньяна на приватному поїзді до міста Владивосток у Росії. Там має відбутися Східний економічний форум, де може відбутися зустріч двох диктаторів.

Сама зустріч має відбутися 13 вересня. Планується, що очільники держав обговорять постачання військових озброєнь.

Варто зазначити, що ця зустріч відбудеться на тлі того, що КНДР готова надати Росії зброю і боєприпаси для продовження повномасштабної війни проти України. За це Північна Корея має отримати від країни-агресорки зерно, нафту, військові технології чи валюту.

КНДР може допомогти Росії військово