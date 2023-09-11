Про це повідомляють південнокорейські ЗМІ. Російський та північнокорейський політики планують обговорити на зустрічі постачання військового озброєння до країни-агресорки, передає 24 Канал.
До теми Співпраця не переламає хід війни: що Росія хоче отримати від КНДР
Кім Чен Ин поїхав у Росію
Один з високопоставлених урядовців Південної Кореї заявив, що Кім Чен Ин вирушив зі столиці КНДР Пхеньяна на приватному поїзді до міста Владивосток у Росії. Там має відбутися Східний економічний форум, де може відбутися зустріч двох диктаторів.
Сама зустріч має відбутися 13 вересня. Планується, що очільники держав обговорять постачання військових озброєнь.
Варто зазначити, що ця зустріч відбудеться на тлі того, що КНДР готова надати Росії зброю і боєприпаси для продовження повномасштабної війни проти України. За це Північна Корея має отримати від країни-агресорки зерно, нафту, військові технології чи валюту.
КНДР може допомогти Росії військово
- Журналісти американського видання The New York Times 5 вересня повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вже в вересні 2023 року може відвідати Росію. Там диктатор хоче обговорити з Путіним збільшення постачання зброї російській армії.
- Журналісти зазначили, що Путін очікує від північнокорейського глава постачання артилерійських снарядів і протитанкових ракет. Водночас Кім прагне отримати від Росії технології для супутників і атомних підводних човнів.
- Варто зазначити, що співпраця обох держав відбувається вже досить давно. Зокрема, Росія могла допомогти КНДР створити балістичну ракету "Хвасон-18". Про це свідчать певні спільності цієї ракети з російською "Тополь-М".
- На ймовірну допомогу КНДР Росії відреагувала віцепрезидентка США Камала Гарріс, Вона заявила, що обмін військовою допомогою між Росією та КНДР стане "величезною помилкою", додавши, що далі дві країни чекатиме тільки більша ізоляція.