Путин встретил Ким Чен Ина и диктаторы пожимали друг другу руку около 40 секунд, пишет 24 Канал. После этого они отправились осматривать космодром "Восточный".

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Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке

Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогает КНДР строив спутники, Путин сказал: "мы потому и приехали на космодром "Восточный".

Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать,

– отметил российский диктатор.

Также Путин сказал, что поговорит с Ким Чен Ином по всем вопросам, комментируя, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах.

"Поговорим по всем вопросам, не торопясь. Время есть", – ответил он.

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Около 9 рака Путин и Ким Чен Ын начали переговоры. Ким Чен Ын на переговорах с Путиным заявил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с Россией.

Северокорейский диктатор также заявил, что КНДР всегда будет вместе с Россией "в борьбе против империализма". Кроме того, он сделал маразматическое заявление, мол, Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета.

Ким Чен Ын заверил Россию, что КНДР "всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина и российского правительства".

Впоследствии переговоры Путина и Ким Чен Ина в расширенном составе завершились и началась встреча тет-а-тет.

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