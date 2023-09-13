Путин встретил Ким Чен Ина и диктаторы пожимали друг другу руку около 40 секунд, пишет 24 Канал. После этого они отправились осматривать космодром "Восточный".
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Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке
Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогает КНДР строив спутники, Путин сказал: "мы потому и приехали на космодром "Восточный".
Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать,
– отметил российский диктатор.
Также Путин сказал, что поговорит с Ким Чен Ином по всем вопросам, комментируя, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах.
"Поговорим по всем вопросам, не торопясь. Время есть", – ответил он.
Встреча Путина и Ким Чен Ина: смотрите видео
Около 9 рака Путин и Ким Чен Ын начали переговоры. Ким Чен Ын на переговорах с Путиным заявил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с Россией.
Северокорейский диктатор также заявил, что КНДР всегда будет вместе с Россией "в борьбе против империализма". Кроме того, он сделал маразматическое заявление, мол, Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета.
Ким Чен Ын заверил Россию, что КНДР "всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина и российского правительства".
Впоследствии переговоры Путина и Ким Чен Ина в расширенном составе завершились и началась встреча тет-а-тет.
Визит лидера КНДР в Россию: детали
- Накануне Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронепоезде.
- Ожидается, что на встрече диктаторов двух стран, которые становятся все более изолированными на международном уровне, будет обсуждаться торговля оружием и оборонными технологиями.
- Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за результатами встречи Ким Чен Инна и Путина и готовы без колебаний ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.
- Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что обмен военной помощью между Россией и КНДР был бы "огромной ошибкой". По ее словам, обе страны ждет дальнейшая изоляция.