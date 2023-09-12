24 Канал проанализировал самые интересные моменты нового визита северокорейского диктатора Ким Чен Ина, прибывшего поздно ночью на бронепоезде в Россию.

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Поменялись ролями: кто теперь кому вассал?

Когда Ким Чен Ын в последний раз приезжал на встречу с Путиным, Россия еще считалась вполне респектабельным государством (насколько это вообще было возможным), а встреча двух автократов напоминала скорее церемониальные и высокомерные отношения вассала и сюзерена. При этом не следует забывать, что КНДР – это чужой вассал.

Тогда гость удовлетворился подаренными Путиным стаканами с подстаканниками, также диктаторы обменялись холодным сувенирным оружием. Сейчас ситуация изменилась – уже российский лидер выступает как сторона, которой нужна помощь, а лидер КНДР имеет все основания свысока смотреть на Путина, как любимая супруга султана в гареме смотрит на новенькую.



Стаканы для Кима, 2019 год / фото росСМИ

Из-за широкой спины корейского диктатора торчит еще большая фигура другого автократа – китайского лидера Си Цзиньпина.

КНДР может сколько угодно рассказывать о "чучхе" и успехах автаркии, но это химерное образование полностью зависимо от Китая. Пекин прикрывает коммунистов политически, дает им оружие и технологии, деньги и еду. Что интересно, голод в КНДР – не вымысел южнокорейских таблоидов, а вполне реальная и постоянная действительность.

В мире давно уже воспринимают все эти запуски ракет в сторону Японии и угрозы США от КНДР как "привет от Си" и правильно делают, ведь так и есть. Фактически КНДР для Китая – это то же, что и всякие марионеточные "днр" для России. Вспомните, что в схожей с Кимом манере бывший российский боевик Захарченко угрожал захватить Лондон и Рейкьявик.

Соглашение между Россией и КНДР следует понимать как то, что Китай фактически дает "добро" на военное сотрудничество, но при этом до сих пор хочет делать вид, что ничего не произошло. Похоже, КНР считает, что авантюра того стоит. И здесь возникает вопрос цены, которую заплатит Россия.

Как Ким Чен Ын на поезде прибыл в Россию: смотрите видео

VIDEO North Korea leader Kim Jong Un arrives in Russia via train pic.twitter.com/bp72DwscYI — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2023

Если Россия может заплатить КНДР едой и средствами, то с Китаем этот номер может не пройти. "Китайским товарищам" потребуются совсем другие вещи. Это и торговые преференции, и аренда российских земель, а в перспективе – признание единственно верной новой версии китайских карт, где российские территории уже обозначены как китайские. Начать можно с же известного острова Большой Уссурийский, а там – как пойдет.

Обратите внимание! Недавно в Китае на государственном сайте опубликовали карты, на которых изобразили остров Большой Уссурийский своей территорией. Неожиданные изменения на картах заметили российские пропагандисты, которые сразу же начали сетовать из-за этого.



Спор за контроль над Большим Уссурийским островом между Россией и Китаем продолжался с 1860 года. Ведь граница между странами была проведена пограничной рекой Амур, а статус островов долгое время был неопределенным. Однако в 2004 году Путин одобрил соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского, в частности 170 квадратных километров.

Как Китай изобразил остров на карте / скриншоты

В чем главное дело? В том, что мы никогда не были колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе,

– Путин снова пытается переписывать историю, в этот раз на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 12 сентября 2023 года.

В Китае хорошо помнят о неравноправных договорах начала 20 века, поэтому Путин может сколько угодно говорить, что Россия никогда не вела колониальных войн. Это все разговоры в пользу бедных.

Россия истощена и ощущает агонию

Если бы в России было не больное реваншем руководство, которое думает только о собственном величии и мифической роли в истории, то на саммите G20 она бы в кругу мировых лидеров строила планы и стратегии по экономическому сотрудничеству и развитию. Путин же в статусе международного изгоя едет на край света, чтобы встретиться с еще большим изгоем – тоталитарным лидером одной из самых бедных и закрытых стран мира. Как говорил классик геополитики и межблоковой балансировки: "Имеем то, что имеем".

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Полтора года войны в Украине истощили Россию и показали ее слабые места. Несмотря на громкие заявления и обещания, а самое главное, несмотря на деньги, полученные за 20 лет очень удачной для россиян ценовой конъюнктуры на энергоносители, Россия оказалась колосом на глиняных ножках.

Сейчас недоимперия не может снабжать свою армию оружием и снарядами, чтобы та воевала и достигала успехов. Российские победы невозможны без тактики огневого вала. А в 2023 году армия оккупантов познакомилась с проклятием времен Первой мировой – "снарядным голодом", и с тех пор живет и вынуждена действовать в условиях нехватки всего. А еще проигрывать Украине.

В этих условиях России нужна хоть какая-нибудь помощь. Действительно, у КНДР много снарядов. Именно за ними летом ездил в Пхеньян Шойгу, а теперь вокруг поставок снарядов в Россию и будет "крутиться" встреча Ким Чен Ына и Путина.

Поможет ли корейская помощь России Короткий ответ – нет. Расстояние между театром боевых действий и КНДР – около 8000 километров. Этот факт сам по себе делает устаревшие и ненадежные корейские снаряды "золотыми".



Кроме того, следует учитывать время на доставку, а также пропускную способность логистических путей, которые при всей браваде времен СССР не особо изменились со времен проигранной россиянами войны с Японией начала 20 века.

Детальнее здесь Что Шойгу везет из КНДР и стоит ли украинцам бояться баллистических корейских ракет

Демографическая путинская "многоходовка"

Одним из аспектов будущего соглашения между КНДР и Россией может стать массовый завоз в Россию корейских рабочих – это уже отработанная схема, сейчас ее хотят просто масштабировать. Таким образом Путин закроет корейцами дыры на рабочих местах, которые возникли в результате войны.

Сейчас несколько сотен тысяч россиян, которые могли бы работать на заводах или других важных отраслях экономики, убиты или ранены на войне. Сотни тысяч россиян мобилизованы. По оценкам украинской разведки, сейчас оккупационный контингент составляет более 400 000 человек. Также значительное количество вырвали из экономики и реального сектора для поддержки армии и тыла.

Еще до 1 миллиона российских мужчин бежали из России после первой мобилизации. Это были остатки так называемого "среднего класса". Где-то на подходе вторая мобилизация, а значит экономика потеряет еще больше людей.

Вот здесь и пригодятся корейцы, обученные режимом династии Кимов быть послушными рабами (фактически корейский диктатор продает России рабов).

Все они заместят собой, в прямом смысле, граждан России и гастарбайтеров из бывших советских колоний, утративших желание и смысл работать в России – это не выгодно экономически и несет риски попасть на войну в Украину.

Появление в России многочисленных рабов из Северной Кореи позволит рабам, рожденным в России, без лишних проблем уехать умирать в Украину. Такой, если коротко, замысел у Путина. Фактически он планирует уже не превращать Россию в КНДР, а просто перевезти КНДР в Россию. И все это, конечно, под наблюдением Китая.

Ответ не заставит себя ждать

Как это всегда бывает у недалеких выходцев из КГБ, способность анализировать дальше чем на 2 шага несет большие угрозы. В России их привыкли игнорировать и надеяться на известное русское "авось". Впрочем, не в этот раз.

Потенциальное соглашение уже осудили в США, а американские СМИ вдруг начали активно писать о грядущем согласии Байдена на передачу Украине ATACMS.

Обратите внимание! О зеркальном ответе на действия коммунистов намекают и Япония и Республика Корея. Эти государства активно помогают Украине гуманитарно и финансово, а также начинают углублять сотрудничество в военной сфере.



Продажа США снарядов со складов в Южной Корее, для дальнейшей передачи Украине была первой ласточкой, теперь можно ожидать следующих шагов. Отметим, что Южная Корея – один из мировых лидеров в производстве современного оружия.

Таким образом, отчаянная, но безнадежная попытка россиян получить новые ресурсы для продолжения войны в Украине, а соответственно и жизни режима Путина, обречены на крах.

Рывок Путина во Владивосток уничтожает очередные "красные линии" для союзников Украины, а соответственно ускоряют нашу победу. И тут уже пухленький Ким превращается в волшебного "черного лебедя".