Об этом сообщают российские СМИ. Кроме этого, в сети появились интересные кадры, где бронепоезд диктатора КНДР почему-то тянет российский локомотив, передает 24 Канал.
К теме Есть один важный нюанс: какое оружие КНДР может передать России
Ким Чен Ын уже в России
Российские пропагандисты выложили в сеть видео, где едет бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына. Оккупанты говорили, что этот поезд был замечен в Приморском крае страны-агрессора.
Интересной деталью этого видео является российский локомотив, тянущий бронепоезд диктатора КНДР. Пока неизвестно, почему именно россияне предоставили Ким Чен Ыну свой локомотив.
Российский локомотив тянет поезд Ким Чен Ына: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что Ким Чен Ын все же доехал на своем поезде в Россию. Его встретили в Хасанском районе Приморского края России с красной дорожкой, фотографами и всяческими почестями.
Ким Чен Ына встретили в России / Фото Северокорейского центрального телеграфного агентства
В конце концов приезд Ким Чен Инна в Россию был подтвержден и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что северокорейский диктатор уже находится на территории России.
Ким Чен Ын уже прибыл в Россию / Фото Северокорейского центрального телеграфного агентства
Журналисты также отметили, что поезд Ким Чен Ына пересек единственный пограничный переход российской железной дороги из КНДР станцию Хасан в "обстановке абсолютной секретности". В конце концов, в Уссурийске возле поезда сменилась локомотивная бригада, после чего он отправился в западном направлении Транссибирской магистралью.
Стоит отметить, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным в российском городе Владивосток. Там они должны обсудить поставки оружия России, а также усилить сотрудничество между двумя государствами.
Зачем Ким Чен Ин едет в Россию
- Южнокорейские СМИ 11 сентября заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился из города Пхеньян в город Владивосток. Там он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
- Ранее журналисты издания The New York Times заявляли, что основной темой, которую обсудят политики будет снабжение оружия Северной Кореей в Россию. В частности, Путин стремится получить от КНДР артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.
- В то же время КНДР стремится получить от России некоторые преференции в материалах или деньгах. Это может быть зерно, нефть, военные технологии, а также жесткая валюта в качестве оплаты.
- Наконец журналисты 12 сентября сообщили, что бронепоезд северокорейского диктатора уже въехал на территорию России. Он курсировал в российский город Владивосток.