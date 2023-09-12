Об этом сообщают российские СМИ. Кроме этого, в сети появились интересные кадры, где бронепоезд диктатора КНДР почему-то тянет российский локомотив, передает 24 Канал.

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Ким Чен Ын уже в России

Российские пропагандисты выложили в сеть видео, где едет бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына. Оккупанты говорили, что этот поезд был замечен в Приморском крае страны-агрессора.

Интересной деталью этого видео является российский локомотив, тянущий бронепоезд диктатора КНДР. Пока неизвестно, почему именно россияне предоставили Ким Чен Ыну свой локомотив.

Российский локомотив тянет поезд Ким Чен Ына: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что Ким Чен Ын все же доехал на своем поезде в Россию. Его встретили в Хасанском районе Приморского края России с красной дорожкой, фотографами и всяческими почестями.



Ким Чен Ына встретили в России / Фото Северокорейского центрального телеграфного агентства

В конце концов приезд Ким Чен Инна в Россию был подтвержден и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что северокорейский диктатор уже находится на территории России.



Ким Чен Ын уже прибыл в Россию / Фото Северокорейского центрального телеграфного агентства

Журналисты также отметили, что поезд Ким Чен Ына пересек единственный пограничный переход российской железной дороги из КНДР станцию Хасан в "обстановке абсолютной секретности". В конце концов, в Уссурийске возле поезда сменилась локомотивная бригада, после чего он отправился в западном направлении Транссибирской магистралью.

Стоит отметить, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным в российском городе Владивосток. Там они должны обсудить поставки оружия России, а также усилить сотрудничество между двумя государствами.

Зачем Ким Чен Ин едет в Россию