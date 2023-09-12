Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім цього, у мережі з'явилися цікаві кадри, де бронепоїзд диктатора КНДР чомусь тягне російський локомотив, передає 24 Канал.
До теми Є один важливий нюанс: яку зброю КНДР може передати Росії
Кім Чен Ин уже в Росії
Російські пропагандисти виклали у мережу відео, де буцімто їде бронепоїзд північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Окупанти казали, що цей поїзд помітили у Приморському краї країни-агресорки.
Цікавою деталлю цього відео є російський локомотив, який тягне бронепоїзд диктатора КНДР. Наразі достеменно невідомо, чому саме росіяни надали Кім Чен Ину свій локомотив.
Російський локомотив тягне поїзд Кім Чен Ина: дивіться відео
Згодом стало відомо, що Кім Чен Ин все ж доїхав на своєму потязі у Росію. Його зустріли у Хасанському районі Приморського краю Росії з червоною доріжкою, фотографами та всілякими іншими почестями.
Кім Чен Ина зустріли у Росії / Фото Північнокорейського центрального телеграфного агентства
Зрештою приїзд Кім Чен Ина в Росію підтвердили й у Кремлі. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що північнокорейський диктатор уже перебуває на території Росії.
Кім Чен Ин уже прибув у Росію / Фото Північнокорейського центрального телеграфного агентства
Журналісти також зазначили, що поїзд Кім Чен Ина перетнув єдиний прикордонний перехід російської залізничної дороги з КНДР станцію Хасан в "обстановці абсолютної секретності". Зрештою в Уссурійську біля поїзда змінилася локомотивна бригада, після чого він вирушив у західному напрямку Транссибірською магістраллю.
Варто зазначити, що Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним у російському місті Владивосток. Там вони мають обговорити постачання зброї Росії, а також посилити співпрацю між обома державами.
Навіщо Кім Чен Ин їде в Росію
- Південнокорейські ЗМІ 11 вересня заявили, що лідер КНДР Кім Чен Ин відправився з міста Пхеньян у місто Владивосток. Там він має зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.
- Раніше журналісти видання The New York Times заявляли, що основною темою, яку мають обговорити політики буде постачання зброї Північною Кореєю у Росію. Зокрема, Путін прагне отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети.
- Водночас КНДР прагне отримати від Росії певні преференції у матеріалах чи грошах. Це може бути зерно, нафта, військові технології, а також тверда валюта як оплата.
- Зрештою журналісти 12 вересня повідомили, що бронепоїзд північнокорейського диктатора вже в'їхав на територію Росії. Він курсував до російського міста Владивосток.