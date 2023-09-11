Північна Корея, на жаль, є власником одного з найбільших артилерійських арсеналів у світі. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, пояснивши, про що свідчить співпраця Москви з Пхеньян.

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Питання щодо логістики

Від початку артилерійський арсенал КНДР розроблявся як сумісний з радянським. Всі системи, які є на озброєнні в армії Північної Кореї, сумісні з радянськими.

Теоретично КНДР може передати великий арсенал боєприпасів Росії, але є одне але. Північна Корея розташована дуже далеко. Між ними є одна гілка, колія, якою Пхеньян може передавати,

– мовив військовий експерт.

Звісно, можна завантажувати на кораблі, але знову ж таки питання щодо логістики, адже це відбуватиметься дуже повільно. У разі, якщо КНДР та Росія таки домовляться, то треба перевозити мільйони снарядів.

Дорогою, яка іде з Мурманська, потяг буде їхати протягом 10 днів. За таких умов перевезти величезні об'єми буде дуже складно.

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Величезний дефіцит

Північнокорейські снаряди потрапляли у руки українців і їх детально досліджували. По якості ці боєприпаси дуже погані й несуть всі ризики, яку можуть мати несправні боєприпаси. Це говорить про те, що росіяни готові брати боєприпаси будь-якої якості через високий дефіцит власних.

За найскромнішими оцінками протягом 2022 року окупанти відстріляли приблизно 10 – 12 мільйонів снарядів. Водночас аналітики оцінюють російське виробництво боєприпасів в максимум 1 – 1,2 мільйона снарядів на рік.

"Дефіцит величезний. Вони готові брати снаряди будь-якої якості, щоб хоч чимось стріляти. Мова іде не тільки про снаряди КНДР, а й іранські снаряди", – додав Нарожний.

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