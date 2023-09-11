Це буде офіційний візит північнокорейського диктатора буцімто на запрошення президента Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина в Росію

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що під час візиту Кім Чен Ина в Росію очільники КНДР і Росії проведуть перемовини з делегаціями. Однак не виключив того, що диктатори можуть зустрітися тет-а-тет.

На запрошення президента Владіміра Путіна голова Державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин в найближчий день відвідає Росію з офіційним візитом,

– зазначили у Кремлі.

Інформацію про поїздку Кім Чен Ина в Росію підтвердили й у Північній Кореї. Так, Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що Кім Чен Ин під час поїздки зустрінеться з Путіним.

Що відомо про поїздку Кім Чен Ина в Росію