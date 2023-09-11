Это будет официальный визит северокорейского диктатора якобы по приглашению президента России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во время визита Ким Чен Ына в Россию главы КНДР и России проведут переговоры с делегациями. Однако не исключил того, что диктаторы могут встретиться тет-а-тет.
По приглашению президента Владимира Путина глава Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайший день посетит Россию с официальным визитом,
– отметили в Кремле.
Информацию о поездке Ким Чен Инна в Россию подтвердили и в Северной Корее. Так, Корейское центральное информационное агентство сообщило, что Ким Чен Ын во время поездки встретится с Путиным.
Что известно о поездке Ким Чен Ына в Россию
- Южнокорейские СМИ 11 сентября заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправился из города Пхеньян в город Владивосток. Там он должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
- Впоследствии в правительстве Южной Кореи отметили, что специальный поезд, в котором, вероятно, находится Ким Чен Ын, направляется в сторону границы с Россией. Там подчеркнули, что, скорее всего, он едет во Владивосток, ведь это ближайший большой город к границе с КНДР.
- Ранее журналисты издания The New York Times заявляли, что основной темой, которую обсудят политики будет снабжение оружия Северной Кореей в Россию. В частности, Путин стремится получить от КНДР артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.
- В то же время КНДР стремится получить от России некоторые преференции в материалах или деньгах. Это может быть зерно, нефть, военные технологии, а также жесткая валюта в качестве оплаты.