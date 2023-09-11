Это будет официальный визит северокорейского диктатора якобы по приглашению президента России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что во время визита Ким Чен Ына в Россию главы КНДР и России проведут переговоры с делегациями. Однако не исключил того, что диктаторы могут встретиться тет-а-тет.

По приглашению президента Владимира Путина глава Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайший день посетит Россию с официальным визитом,

– отметили в Кремле.

Информацию о поездке Ким Чен Инна в Россию подтвердили и в Северной Корее. Так, Корейское центральное информационное агентство сообщило, что Ким Чен Ын во время поездки встретится с Путиным.

Что известно о поездке Ким Чен Ына в Россию