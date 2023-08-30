В стране-агрессорке написали, что остров был спорной территорией последние 100 лет. Однако в 2008 году его поделили пополам.

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Почему пропагандисты жалуются из-за новой карты Китая

Российские пропагандисты рассказали, что китайский государственный картографический сервис стандартных карт выпустил новый комплект географических карт за 2023 год.

Его утвердили официально, и там часть территорий России отметили как китайские земли. В частности, говорится о Великом Уссурийском острове, который является речным и расположен в месте слияния рек Амур и Уссури неподалеку от российского Хабаровска.



Большой Уссурийский остров, Китай отметил как свой / Скриншот 24 Канала

Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира,

– написал Пекин в пояснительной записке к карте.

В частности, эту карту в КНР назначили для использования в качестве иллюстрации в новостях, книгах, рекламных материалах, а также в качестве справочной базовой карты.

Где расположен Уссурийский остров: смотрите на карте

Сам же Большой Уссурийский остров на китайской карте обозначили как "самую восточную точку страны".

Как Китай изобразил остров на карте / Скриншоты 24 Канала

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Почему оккупанты жалуются через остров

Спор за контроль над Большим Уссурийским островом между Москвой и Пекином продолжался с 1860 года. Ведь граница между государствами была проведена пограничной рекой Амур, а статус островов был неопределенным.

Но Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаровым и окружавшими их мелкими островами в 1920 – 1930 годы были "взяты под охрану" советскими войсками. После распада СССР оба острова остались под контролем России,

– поспешили сообщить пропагандисты.

Однако в 2004 году российский диктатор Владимир Путин заключил соглашение о передаче Китаю западной части Великого Уссурийского, в том числе 170 квадратных километров. Также тогда говорилось о передаче островов Тарабарова, Виноградова, Корейского и Ромашкина.

Обратите внимание! Большой Уссурийский остров имеет площадь ориентировочно 350 квадратных километров. Осенью 2008 года Россия передала Китаю контроль над половиной острова.