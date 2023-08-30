У країні-агресорці написали, мовляв, острів був спірною територією останні 100 років. Проте у 2008 році його поділили навпіл.

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Чому пропагандисти бідкаються через нову карту Китаю

Російські пропагандисти розповіли, що китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" випустив новий комплект географічних карт за 2023 рік.

Його затвердили офіційно і там частину територій Росії відзначили як китайські землі. Зокрема, мовиться про Великий Уссурійський острів, який є річковим та розміщений в місці злиття річок Амур та Уссурі неподалік російського Хабаровська.



Великий Уссурійський острів, який Китай відзначив як свій / Скриншот 24 Каналу

Стандартна карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу,

– написав Пекін у пояснювальній записці до карти.

Зокрема, цю мапу в КНР призначили для використання як ілюстрації в новинах, книгах, рекламних матеріалах, а також – як довідкову базову карту.

Де розташований Уссурійський острів: дивіться на карті

Сам же Великий Уссурійський острів на китайській карті позначили як "найсхідніша точка країни".

Як Китай зобразив острів на карті / Скриншоти 24 Каналу

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Чому окупанти бідкаються через острів

Суперечка за контроль над Великим Уссурійським островом між Москвою та Пекіном тривала з 1860 року. Адже кордон між державами був проведений прикордонною річкою Амур, а статус островів був невизначеним.

Та Великий Уссурійський разом із сусіднім островом Тарабаровим і дрібними островами, що оточували їх, у 1920 – 1930 роки були "взяті під охорону" радянськими військами. Після розпаду СРСР обидва острови залишилися під контролем Росії,

– поспішили повідомити пропагандисти.

Проте у 2004 році російський диктатор Владімір Путін уклав угоду про передачу Китаю західної частини Великого Уссурійського, зокрема, 170 квадратних кілометрів. Також тоді мовилось про передачу островів Тарабарова, Виноградова, Корейського та Ромашкіна.

Зверніть увагу! Великий Уссурійський острів має площу орієнтовно 350 кілометрів квадратних. Восени 2008 року Росія передала Китаю контроль над половиною острова.