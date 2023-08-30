У країні-агресорці написали, мовляв, острів був спірною територією останні 100 років. Проте у 2008 році його поділили навпіл.
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Чому пропагандисти бідкаються через нову карту Китаю
Російські пропагандисти розповіли, що китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" випустив новий комплект географічних карт за 2023 рік.
Його затвердили офіційно і там частину територій Росії відзначили як китайські землі. Зокрема, мовиться про Великий Уссурійський острів, який є річковим та розміщений в місці злиття річок Амур та Уссурі неподалік російського Хабаровська.
Великий Уссурійський острів, який Китай відзначив як свій / Скриншот 24 Каналу
Стандартна карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу,
– написав Пекін у пояснювальній записці до карти.
Зокрема, цю мапу в КНР призначили для використання як ілюстрації в новинах, книгах, рекламних матеріалах, а також – як довідкову базову карту.
Де розташований Уссурійський острів: дивіться на карті
Сам же Великий Уссурійський острів на китайській карті позначили як "найсхідніша точка країни".
Як Китай зобразив острів на карті / Скриншоти 24 Каналу
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Чому окупанти бідкаються через острів
Суперечка за контроль над Великим Уссурійським островом між Москвою та Пекіном тривала з 1860 року. Адже кордон між державами був проведений прикордонною річкою Амур, а статус островів був невизначеним.
Та Великий Уссурійський разом із сусіднім островом Тарабаровим і дрібними островами, що оточували їх, у 1920 – 1930 роки були "взяті під охорону" радянськими військами. Після розпаду СРСР обидва острови залишилися під контролем Росії,
– поспішили повідомити пропагандисти.
Проте у 2004 році російський диктатор Владімір Путін уклав угоду про передачу Китаю західної частини Великого Уссурійського, зокрема, 170 квадратних кілометрів. Також тоді мовилось про передачу островів Тарабарова, Виноградова, Корейського та Ромашкіна.