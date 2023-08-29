Це трапилось 28 серпня 2023 року. Станом на 29 серпня Росія вже видалила допис, проте у мережі активно поширили скриншоти, пише 24 Канал.

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Що відомо про публікацію російського посольства в ПАР

Реальність нового багатополярного світу,

– підписало російське посольство мрію про розширення БРІКС.

У дописі також була мапа світу, на якій позначені країни, які можуть стати членами БРІКС у 2024 році.

На карті окупований країною-агресором Крим позначили як частину України, що є правдою. Натомість російські території Кремль позначив зеленим.

Росія позначила Крим українським / Скриншот з соцмереж російського посольства

Що відомо про розширення БРІКС