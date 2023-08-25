Про це 24 Каналу відзначив американський політолог Раміз Юнус. БРІКС не може скласти конкуренцію ЄС чи G7.

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БРІКС – політична тусовка

Група БРКІС була створена задля обговорення економічних проблем. Утім, наразі там такої складової майже не залишилося, а великий акцент робиться на політиці.

"Саміт БРІКС – політичне шоу, там немає економічної складової. Там багато політики, яку просуває Росія та країни, які об'єдналися у БРІКС за ваговою категорією. Навіть, якщо заявили що додасться 6 країн, це не має викликати сьогодні загрозу у країн-союзників України", – зазначив Юнус.

Наразі до БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. На саміті президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що приєднатися до блоку запросили Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію і ОАЕ. За його словами, їхнє членство має розпочатися з 1 липня 2024 року.

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Навіть у такому, ймовірно, розширеному складі БРІКС не складе конкуренції ЄС чи G7. Наприклад ці країни об'єднують ряд факторів: близькість територій, ідеологія та геополітичні стратегії.

"Світом правлять гроші, економіка і військо – на боці БІРКС цього немає. У цих країн різна географія. Що вже ставить питання про проблеми логістики. Для України це нічого не значить. Це будуть просто декларації і країни дотримуватимуться нейтральної позиції, як зараз", – пояснив політолог.

До того ж країни орієнтуватимуться на політику Китаю, який наразі є лідером БРІКС, додав він. А Китай має свою позицію і зорієнтована вона може бути не на зв'язки з Росією, а безпосередньо співпрацю з ЄС.

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