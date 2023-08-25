Об этом 24 Каналу отметил американский политолог Рамиз Юнус. БРИКС не может составить конкуренцию ЕС или G7.

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БРИКС – политическая тусовка

Группа БРКИС была создана для обсуждения экономических проблем. Впрочем, сейчас такой составляющей почти не осталось, а большой акцент делается на политике.

"Саммит БРИКС – политическое шоу, там нет экономической составляющей. Там много политики, которую продвигает Россия и страны, которые объединились в БРИКС по весовой категории. Даже если заявили, что прибавится 6 стран, это не должно вызывать сегодня угрозу у стран-союзников Украины", – отметил Юнус.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На саммите президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что присоединиться к блоку пригласили Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и ОАЭ. По его словам, их членство должно начаться с 1 июля 2024 года.

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Даже в таком, возможно, расширенном составе БРИКС не составит конкуренции ЕС или G7. Например, эти страны объединяют ряд факторов: близость территорий, идеология и геополитические стратегии.

"Миром правят деньги, экономика и войско – на стороне БИРКС этого нет. У этих стран разная география. Что уже ставит вопрос о проблемах логистики. Для Украины это ничего не значит. Это будут просто декларации и страны будут придерживаться нейтральной позиции, как сейчас", – объяснил политолог.

К тому же страны будут ориентироваться на политику Китая, являющегося лидером БРИКС, добавил он. Китай имеет свою позицию и ориентирована она может быть не на связи с Россией, а непосредственно сотрудничество с ЕС.

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