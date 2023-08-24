Более того, участники БРИКС заявили о расширении организации с 2024 года. Подробнее об основных итогах саммита БРИКС рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Две идеи, которые Китай продвигал на саммите БРИКС

22 – 24 августа в Йоханнесбурге в ЮАР состоялся саммит БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

Начался этот формат сотрудничества как сугубо экономический. То есть в рамках БРИКС крупнейшие развивающиеся страны пытались расширить свои торговые связи.

Известно, что на встречу офлайн прибыли лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Диктатор Путин, в отношении которого Международным уголовным судом в Гааге выдан международный ордер на арест в связи с его причастностью к похищению детей из Украины, присоединился к мероприятию онлайн.

Вместо него физически присутствовал на саммите глава МИД России Сергей Лавров.

В этом году саммит БРИКС был сосредоточен на том, расширять ли клуб и как стать противовесом западным государствам. Эту идею активно продвигал Китай.

В конце концов Китай предложил рассматривать БРИКС как ядро дипломатического и экономического блока, который должен противостоять альянсам, где доминирует Запад, таким как G7.

Китай и Россия хотят вытеснить доллар

БРИКС уже создал базирующийся в Шанхае Новый банк развития как альтернативу учреждениям, таким как Всемирный банк, для предоставления финансирования развивающимся странам и обсудил принятие новой валюты, чтобы уменьшить роль доллара в международной торговле.

Идею вытеснения американского доллара активно лоббирует как Китай, так и Россия. Но, на этом этапе обоих ждет разочарование, ведь по данным Bloomberg, доля доллара в международных платежах в июле 2023 года выросла до максимального уровня.

Более того, аналитики уверяют, что сейчас все попытки БРИКС как-то заместить доллар дают небольшой эффект.

Однако следует отдать должное и добавить, что данные SWIFT также показывают рост частоты транзакций, связанных с юанем, поскольку китайская валюта постепенно становится все более вовлеченной в глобальные валютные потоки.

Хотя сегодня все же китайский юань набирает всего 3% по сравнению с 46% в американской валюте. То есть если попытки Китая закрепить свою валюту на рынке работают, то вот о российском рубле никто и не вспоминает.

Следует напомнить, что именно Путин в прошлом году кричал о том, что нужно отказываться от доллара и платить за российский газ в рублях. Но эта авантюра играет на руку только Китаю.

Си задумал создание альтернативы НАТО

Тем не менее, экономический вопрос в этом году на саммите БРИКС не был ключевым. Китай пытается взять верх в этом формате и превратить БРИКС не в экономический блок, а в такой, что может в перспективе бросить вызов альянсам во главе с США.

То есть идея очень проста – создать сначала собственный аналог G7, а потом уже и задуматься над аналогом НАТО. И лидер Китая очень четко продемонстрировал всем участникам, к чему на самом деле он стремится, проигнорировав экономический форум БРИКС.

На саммите он, конечно, присутствовал, но когда проходил именно экономический форум – Си в последний момент отменил свое выступление, отправив вместо себя министра торговли КНР Ван Веньтао. Примечательно, что в Пекине это событие никак не комментируют.

В конце концов Ван Вэньтао зачитал заранее подготовленное выступление от имени Си Цзиньпина. И вот он был пропитан тезисами о том, что БРИКС должен стать мощным объединением против США. Хотя дефиницию "США" китайцы сознательно и традиционно избегают, используя вместо этого выражение "некая страна".

Что интересно, через несколько часов после этого выступления министра торговли Китая Си Цзиньпин принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также Лавровым.

Очевидно, решение об отмене выступления было принято в последнюю минуту, поскольку в государственных СМИ Китая было опубликовано сообщение официального представителя МИД КНР, из которого следует, что Си выступил с речью лично. Хотя этого на самом деле не было.

То есть Си явно продемонстрировал, что экономические вопросы его интересуют не в первую очередь, ему важна конфронтация и союзники в ней. Си хочет видеть больше союзников, чем 4 страны БРИКС и поэтому выступает за расширение блока.

Кто помешал планам Китая

Но следует добавить, что против такого подхода выступает часть участников БРИКС. Та же Индия или Бразилия не слишком хочет разрывать отношения с США ради торговли с Китаем или Россией.

С другой стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает против любого расширения, а тем более превращения БРИКС в какой-то формат противодействия Западу, еще и потому, что Индия и Китай имеют пограничные споры и склонны рассматривать друг друга как потенциальных противников.

Поэтому добавление в БРИКС стран, близких с Китаем, создает дополнительные угрозы для Индии.

Что известно о расширении БРИКС

Тем не менее формат БРИКС расширяется. Наибольшие развивающиеся страны пригласили Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и ОАЭ присоединиться к их стороне. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, их членство начнется с 1 июля 2024 года.

И этот шаг, к сожалению, все же создает перспективу превращения БРИКС в большой блок. Как объявили в БРИКС, такое решение направлено на усиление влияния блока, пообещавшего отстаивать так называемый "Глобальный Юг".

Расширение может также открыть путь десяткам заинтересованных стран, стремящихся к вступлению в БРИКС, в то время, когда геополитическая поляризация стимулирует усилия Пекина и Москвы превратить БРИКС в жизнеспособный противовес Западу.

Примечательно, что на саммит БРИКС присутствовал и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он вдруг заявил, что фрагментация мира неизбежна из-за того, что мировые глобальные организации, в том числе ООН, не реформируются.

Стоит напомнить, что реформирование ООН – именно то, к чему призывает Украина уже много лет. Но Гутерриш вдруг решил об этом упомянуть на саммите БРИКС.

Почему расширение БРИКС может не сработать

Впрочем, по поводу такого расширения также есть большие вопросы, поэтому не стоит спешить с выводами.

Дело в том, что неспособность членов БРИКС прийти к последовательному видению блока уже давно привела к тому, что он потерял свой вес как глобальный политический и экономический игрок на международной арене.

Яркий пример – разное видение Китая и Индии. Сирел Рамафоса заявил, что более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. Но все эти страны разрознены и ими руководит лишь желание противостоять Западу, который, по их мнению, выступает против них.

Но если у вас идея не "за что-то", а "против чего-то", то в конце концов больших результатов вы вряд ли добьетесь.

Поражение Путина на саммите БРИКС

Однако, возможно, эта разрозненность в БРИКС может пойти Украине на пользу. Диктатор Путин на саммите БРИКС пытался заверить всех, что зерновое соглашение сорвано, а в войне России против Украины виновен Запад, а потому нужно действительно объединиться против Запада и помочь России в войне.

Но для диктатора что-то пошло не так. Ведь его идеи никто не поддержал. В частности, президент ЮАР заявил, что война в Украине должна завершиться договоренностями, к которым якобы "готов" Путин.

В то же время Си Цзиньпин добавил, что война России против Украины возникла в результате действия многих сложных факторов. Но теперь нужно искать прекращения, в частности, по его словам, следует снять напряженность, прекратить огонь и начать переговоры.

Также Си призвал страны БРИКС следовать курсу на мирное развитие. Так что, по крайней мере, открытых заявлений о поддержке России – Путин так и не услышал…