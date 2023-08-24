Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний, зауваживши, що раніше росіяни казали, що бункерному діду не страшно кудись їхати. А він не поїхав не лише на саміт БРІКС у ПАР, так ще й відмовився їхати до Туреччини.

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"Насправді, це був виступ аутсайдера вже на чужому концерті. Це був концерт Китаю", – сказав Лісний.

КНР вважає цей майданчик основою свого політичного впливу й хоче розширити цей вплив за допомогою інших країн. І це важливо, адже Росія там грає не першу скрипку.

Російський диктатор почав нести нісенітниці про те, що країна-агресорка начебто має "5 економіку у світі" і що буцімто навіть має більші спроможності, ніж Німеччина. Бункерний дід що історик, що економіст так собі.

Головне те, що ця організація зараз продемонструвала в принципі свою основну сутність – це щука, рак і лебідь. Невідомо, входить в цю трійку Росія чи вже не входить,

– зауважив політолог.

Олег Лісний додав, що учасників саміту БРІКСу об'єднує ненависть до Заходу. Багато з тих країн, які входять туди, розглядають війну Росії проти України як війну Росії із Заходом. Путін якраз на цьому й спекулює.

"Те, що його немає на цьому саміті, показує, що він не є сильним лідером і це не можна було не помітити. Він може говорити все, що завгодно з телеекрана. Але в нього вже не вірять як у лідера, поки що вірять як у велику країну, яка має дуже багато зброї", – переконаний політолог.

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