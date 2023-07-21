Тепер же, якщо російський диктатор приїде у ПАР, його затримають та передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаагу. Це рішення ухвалили після тривалого тиску на уряд країни.
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ПАР заарештує Путіна, якщо він приїде
В уряді Південно-Африканської Республіки 21 липня визнали, що не виконали своїх міжнародних зобов'язань, передбачених Римським статутом, коли відмовилися одразу видати ордер на арешт президента Росії у разі його приїзду в країну.
Того ж дня Високий суд провінції Гаутенг у Преторії ПАР підтвердив, що ордер на арешт Путіна направили національному директору державного обвинувачення Шамілі Батохі. Саме він має затримати його, у разі візиту.
Цей судовий розгляд ініціювала опозиційна південноафриканська партія "Демократичний альянс", яка вимагала від суду підтвердити, що країна не може уникнути видачі ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.
Крім того, у "Демократичному альянсі", коментуючи опубліковане судом Гаутенгу повідомлення, заявили, що саме публічний тиск сприяв виконанню владою ПАР зобов’язань передбачених Римським статутом.
Варто зазначити, що мін'юст країни ще у травні 2023 року отримав документи про ордер МКС і мав одразу ж направити їх Шамілю Батохі. Попри це, там вирішили провести додаткові консультації із судом у Гаазі.
Нещодавно стало відомо, що Путін не відвідає ПАР
- Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса 19 липня підтвердив, що Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. Замість нього на саміт поїде очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров.
- Згодом Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін все ж братиме участь у саміті БРІКС. Однак це відбуватиметься лише по відео.
- Відомо, що саміт БРІКС пройде у ПАР з 22 до 24 серпня. Це перший саміт БРІКС, який проведуть особисто з моменту пандемії COVID-19 і подальших глобальних обмежень.