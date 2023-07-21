Теперь, если российский диктатор приедет в ЮАР, его задержат и передадут Международному уголовному суду в Гаагу. Это решение было принято после длительного давления на правительство страны.
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ЮАР арестует Путина, если он приедет
В правительстве Южно-Африканской Республики 21 июля признали, что не выполнили свои международные обязательства, предусмотренные Римским уставом, когда отказались сразу выдать ордер на арест президента России в случае его приезда в страну.
Высокий суд провинции Гаутенг в Претории ЮАР подтвердил, что ордер на арест Путина направили национальному директору государственного обвинения Шамиле Батохи. Именно он должен задержать его в случае визита.
Это судебное разбирательство инициировала оппозиционная южноафриканская партия "Демократический альянс", требовавшая от суда подтвердить, что страна не может избежать выдачи ордера Международного уголовного суда на арест Путина.
Кроме того, в "Демократическом альянсе", комментируя опубликованное судом Гаутенгу сообщение, заявили, что именно публичное давление способствовало выполнению властями ЮАР обязательств предусмотренных Римским уставом.
Стоит отметить, что минюст страны еще в мае 2023 года получил документы об ордере МКС и должен был сразу же направить их Шамилю Батохи. Тем не менее там решили провести дополнительные консультации с судом в Гааге.
Недавно стало известно, что Путин не посетит ЮАР
- Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса 19 июля подтвердил, что Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС. Вместо него на саммит поедет глава МИД России Сергей Лавров.
- Впоследствии Дмитрий Песков сообщил, что Путин все же примет участие в саммите БРИКС. Однако это будет происходить только по видео.
- Известно, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Это первый саммит БРИКС, который проведут с момента пандемии COVID-19 и последующих глобальных ограничений.