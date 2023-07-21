Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, истребитель F-16 может подлететь к самолету Путина и посадить его.

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F-16 может посадить самолет Путина

Пионтковский отметил: было ясно, что Путин никуда не улетит. Диктатор скрылся даже от вагнеровцев, которые дошли за 200 километров от Москвы. Кроме того, бункерного могут задержать даже в воздухе.

Путина могут арестовать и в воздухе. Там 12-часовой полет, нужно пересекать многие страны. Истребители F-16 могут вежливо подлететь к президентскому самолету и посадить его в какой-либо из стран, у которой есть соглашение с МУС. Она будет обязана его экстрадировать,

– предположил он.

По мнению оппозиционера, заявление президента ЮАР о том, что Россия угрожала им войной, позорит Путина и всю внешнюю политику страны-агрессорки.

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