Про це повідомляють російські ЗМІ. Сам Путін відмовився від свого візиту ще наприкінці липня 2023 року, передає 24 Канал.
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Лавров прибув у ПАР на саміт БРІКС
Російські пропагандисти зазначили, що міністр закордонних справ країни Сєргєй Лавров прибув до ПАР, де відбудеться саміт БРІКС. В аеропорту Йоганнесбурга його зустріли народними танцями народів Південно-Африканської Республіки.
Лаврова в ПАР зустріли танцями біля аеропорту: дивіться відео
Варто зазначити, що на цю зустріч раніше мав поїхати диктатор Путін. Однак оскільки Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт, то його пересування країнами світу стало обмеженим. Саме тому президент країни-агресорки відправив свого вірного посіпаку.
Лавров прибув на саміт БРІКС замість Путіна: дивіться відео
Чому Путін не зміг поїхати на саміт БРІКС у ПАР
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це означає, що всі країни-ратифікатори Римського статуту, який застував МКС, мають затримати диктатора, якщо він прибуде до якоїсь з цих країн.
- Водночас Путіна запросили особисто відвідати саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці. Після видачі ордера ця держава мала б затримати Путіна, оскільки вона ратифікувала Римський статут.
- Також генеральний секретар керівної партії ПАР Фікіле Мбалула натякав Путіну, що йому не варто їхати на саміт. Адже Південна Африка є членом МКС.
- У ПАР також пообіцяли затримати Путіна, якщо він особисто завітає до держави. Так, міністерство юстиції ПАР звернулося за ордером на арешт Путіна.
- Зрештою президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса 19 липня підтвердив, що Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. Замість нього на саміт поїде очільник мзс Росії Сєргєй Лавров.