Про це повідомляють російські ЗМІ. Сам Путін відмовився від свого візиту ще наприкінці липня 2023 року, передає 24 Канал.

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Лавров прибув у ПАР на саміт БРІКС

Російські пропагандисти зазначили, що міністр закордонних справ країни Сєргєй Лавров прибув до ПАР, де відбудеться саміт БРІКС. В аеропорту Йоганнесбурга його зустріли народними танцями народів Південно-Африканської Республіки.

Лаврова в ПАР зустріли танцями біля аеропорту: дивіться відео

Варто зазначити, що на цю зустріч раніше мав поїхати диктатор Путін. Однак оскільки Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт, то його пересування країнами світу стало обмеженим. Саме тому президент країни-агресорки відправив свого вірного посіпаку.

Лавров прибув на саміт БРІКС замість Путіна: дивіться відео

Зверніть увагу! БРІКС – міждержавне об'єднання, альянс п'яти країн, що розвиваються, з найбільшою площею: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР.

Чому Путін не зміг поїхати на саміт БРІКС у ПАР