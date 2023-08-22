Об этом сообщают российские СМИ. Сам Путин отказался от своего визита еще в конце июля 2023 года, передает 24 Канал.
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Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС
Российские пропагандисты отметили, что министр иностранных дел страны Сергей Лавров прибыл в ЮАР, где состоится саммит БРИКС. В аэропорту Йоханнесбурга его встретили народными плясками народов Южно-Африканской Республики.
Лаврова в ЮАР встретили танцами возле аэропорта: смотрите видео
Следует отметить, что на эту встречу раньше должен был поехать диктатор Путин. Однако поскольку Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест, то его передвижение по странам мира стало ограниченным. Именно поэтому президент страны-агрессорки отправил своего верного приспешника.
Лавров прибыл на саммит БРИКС вместо Путина: смотрите видео
Почему Путин не смог поехать на саммит БРИКС в ЮАР
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что все страны-ратификаторы Римского устава, застававшего МКС, должны задержать диктатора, если он прибудет в одну из этих стран.
- В то же время Путина пригласили лично посетить саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. После выдачи ордера это государство должно было задержать Путина, поскольку оно ратифицировало Римский устав.
- Также генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула намекал Путину, что ему не стоит ехать на саммит. Ведь Южная Африка является членом МКС.
- В ЮАР также пообещали задержать Путина, если он лично посетит государство. Так, министерство юстиции ЮАР обратилось за ордером на арест Путина.
- В конце концов, президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса 19 июля подтвердил, что Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС. Вместо него на саммит поедет глава МИД России Сергей Лавров.