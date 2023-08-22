Об этом сообщают российские СМИ. Сам Путин отказался от своего визита еще в конце июля 2023 года, передает 24 Канал.

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Лавров прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

Российские пропагандисты отметили, что министр иностранных дел страны Сергей Лавров прибыл в ЮАР, где состоится саммит БРИКС. В аэропорту Йоханнесбурга его встретили народными плясками народов Южно-Африканской Республики.

Лаврова в ЮАР встретили танцами возле аэропорта: смотрите видео

Следует отметить, что на эту встречу раньше должен был поехать диктатор Путин. Однако поскольку Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест, то его передвижение по странам мира стало ограниченным. Именно поэтому президент страны-агрессорки отправил своего верного приспешника.

Лавров прибыл на саммит БРИКС вместо Путина: смотрите видео

Обратите внимание! БРИКС – межгосударственное объединение, альянс пяти стран, которые развиваются, с самой большой площадью: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Почему Путин не смог поехать на саммит БРИКС в ЮАР