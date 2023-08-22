19 августа аэродром в Сольцах, что в Новгородской области, атаковал беспилотник. По данным британской разведки, в результате этой атаки был уничтожен бомбардировщик Ту-22м3, заставляющий сомневаться в способности России защитить свои стратегические объекты.

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Удары из-под носа

Комментируя очередной "хлопок" у себя дома, минобороны России заявило, что его вызвал беспилотный летательный аппарат (БпЛА) вертолетного типа. В минобороны Британии тем временем отмечают, что если заявление оккупантов – правдивое, это означает, что прилет по "тушке" был совершен с территории России, а не из-за ее пределов.

Расстояние между аэродромом в Сольце и ближайшей точкой на украинской границе составляет 650 километров. Если ТУ-22м3 уничтожил действительно БпЛА вертолетного типа, тогда он вряд ли мог бы добраться до российского аэродрома с территории Украины.

Это дает основание полагать, что военные объекты в России атакуются дронами с ее собственной территории.

На одного "убийцу" меньше

Пострадавший от беспилотника бомбардировщик – носитель тяжелых противокорабельных ракет AS-4 KITCHEN, которыми оккупанты неоднократно били по Украине. В начале войны с "тушек" интенсивно атаковали Мариуполь неуправляемыми бомбами.

В минобороны Британии называют атаку на военный аэродром в Сольцах – третьей успешной "операцией" на аэродромах дальней авиации России. И это, по мнению разведчиков, вызывает сомнения в способности Кремля обезопасить важные объекты в глубине страны.

"Прилеты" по военным аэродромам в России