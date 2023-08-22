19 августа аэродром в Сольцах, что в Новгородской области, атаковал беспилотник. По данным британской разведки, в результате этой атаки был уничтожен бомбардировщик Ту-22м3, заставляющий сомневаться в способности России защитить свои стратегические объекты.
Смотрите также Ту-22м3 был готов к боевому вылету: фото поврежденного аэродрома "Сольцы" после удара
Удары из-под носа
Комментируя очередной "хлопок" у себя дома, минобороны России заявило, что его вызвал беспилотный летательный аппарат (БпЛА) вертолетного типа. В минобороны Британии тем временем отмечают, что если заявление оккупантов – правдивое, это означает, что прилет по "тушке" был совершен с территории России, а не из-за ее пределов.
Расстояние между аэродромом в Сольце и ближайшей точкой на украинской границе составляет 650 километров. Если ТУ-22м3 уничтожил действительно БпЛА вертолетного типа, тогда он вряд ли мог бы добраться до российского аэродрома с территории Украины.
Это дает основание полагать, что военные объекты в России атакуются дронами с ее собственной территории.
На одного "убийцу" меньше
Пострадавший от беспилотника бомбардировщик – носитель тяжелых противокорабельных ракет AS-4 KITCHEN, которыми оккупанты неоднократно били по Украине. В начале войны с "тушек" интенсивно атаковали Мариуполь неуправляемыми бомбами.
В минобороны Британии называют атаку на военный аэродром в Сольцах – третьей успешной "операцией" на аэродромах дальней авиации России. И это, по мнению разведчиков, вызывает сомнения в способности Кремля обезопасить важные объекты в глубине страны.
"Прилеты" по военным аэродромам в России
- 19 августа БпЛА ударили по военному аэродрому в Сольцах. В ходе этой атаки был уничтожен Ту-22М3, носитель смертоносных ракет типа Х-22. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната нашим силам еще ни разу не удавалось сбивать эти ракеты. Впоследствии в ГУР заявили, что вместе с "тушкой" были поражены еще два самолета на том аэродроме.
- 21 августа громко было на аэродроме "Шайковка" в Калужской области. Там "ранения" получили два российских бомбардировщика.
- В Кремле вместо значительных потерь не проронили ни слова. Там снова спели "доброй, знакомой" о так называемой "успешной работе" российского ПВО и "устранение всех воздушных целей".