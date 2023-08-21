Эту информацию подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что россияне пытаются скрыть последствия этой атаки.

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В ГУР подтвердили повреждение самолета на российском аэродроме

Андрей Юсов отметил, что, по предварительным данным, по меньшей мере один самолет врага получил повреждения на этом аэродроме. Однако он подчеркнул, что оккупанты пытаются не информировать о реальном положении вещей на аэродроме "Шайковка" в результате атаки.

Представитель ГУР МО также пояснил, что атаку на аэродром выполнили люди, находящиеся в четкой координации с представителями нашей разведки.

Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад,

– сказал он.

В заключение Юсов отметил, что, как и во многих других случаях, ГУР МО продолжает выполнять поставленные задачи. В том числе и на территории государства-агрессора.

Атака на аэродром "Шайковка": что известно