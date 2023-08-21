Цю інформацію підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що росіяни намагаються приховати наслідки цієї атаки.
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В ГУР підтвердили пошкодження літака на російському аеродромі
Андрій Юсов зазначив, що за попередніми даними щонайменше один літак ворога зазнав пошкоджень на цьому летовищі. Однак він наголосив, що окупанти намагаються не інформувати про реальний стан речей на аеродромі "Шайківка" внаслідок атаки.
Представник ГУР МО також пояснив, що атаку на аеродром виконали люди, які перебувають в чіткій координації з представниками нашої розвідки.
Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад,
– сказав він.
Наостанок Юсов зазначив, що як і в багатьох інших випадках, ГУР МО продовжує виконувати поставлені завдання. В тому числі й на території держави-агресора.
Атака на аеродром "Шайківка": що відомо
- Прокремлівські пропагандисти повідомили, що безпілотний літальний апарат прилетів на територію аеродрому приблизно о 8:00 ранку 21 серпня. Цей БпЛА був нібито обладнаний саморобним вибуховим пристроєм та посиленою батареєю.
- Варто зазначити, що на місці падіння безпілотника утворилася вирва і розгорілася пожежа. Її буцімто загасили на місці без залучення російських рятувальників. Попередньо, постраждалих внаслідок цього інциденту буцімто немає.
- Російські пропагандисти не гаючи часу заявили, що Збройні сили України нібито здійснили спробу атаки військового аеродрому з повітря. Саме цей аеродром є базою російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які активно завдають ракетних ударів по нашій країні ракетами типу Х-101 чи Х-555.
- Сам цей аеродром розташований у Калузькій області Росії. Наскільки далеко він розташований від українського кордону – дивіться на карті.