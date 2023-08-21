Цю інформацію підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що росіяни намагаються приховати наслідки цієї атаки.

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В ГУР підтвердили пошкодження літака на російському аеродромі

Андрій Юсов зазначив, що за попередніми даними щонайменше один літак ворога зазнав пошкоджень на цьому летовищі. Однак він наголосив, що окупанти намагаються не інформувати про реальний стан речей на аеродромі "Шайківка" внаслідок атаки.

Представник ГУР МО також пояснив, що атаку на аеродром виконали люди, які перебувають в чіткій координації з представниками нашої розвідки.

Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад,

– сказав він.

Наостанок Юсов зазначив, що як і в багатьох інших випадках, ГУР МО продовжує виконувати поставлені завдання. В тому числі й на території держави-агресора.

Атака на аеродром "Шайківка": що відомо