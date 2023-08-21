Російські пропагандисти одразу ж почали заявляти, що ЗСУ буцімто спробували атакувати військовий аеродром, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що він розміщений у Калузькій області Росії.

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Росіяни скаржаться на спробу атаки

За словами прокремлівських пропагандистів, нібито український БПЛА близько 8:00 21 серпня впав на територію аеродрому. Це буцімто був цивільний коптер із саморобним вибуховим пристроєм та посиленою батареєю.

Його вчасно помітили й збили,

– переконують путінські посіпаки.

Проте на місці падіння дрона утворилася чимала вирва і розгорілася пожежа. Її загасили на місці, без залучення МНС. Попередньо, жертв внаслідок інциденту немає.

"За попередньою інформацією, унаслідок падіння зазнав пошкоджень літак, який не використовується і перебуває на аеродромі", – мовиться у повідомленні.

Ймовірно, мовиться про ТУ-22М3 – дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Зверніть увагу! Близько обіду росіяни почали повідомляти, що перехопили дрон і в Бєлгородській області. Згодом окупантам нібито вдалося знешкодити ще один.



Росіяни нібито відбили атаку дрона на "Шайківці" / Супутникове фото аеродрому

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На "Шайківці" базуються російські бомбардувальники

На цьому аеродромі "Шайківка" базуються бомбардувальники Ту-22М3, якими регулярно атакують Україну.

Ці літаки є носіями Х-22 – надзвукових ракет, які складно перехоплювати. Бойова частина становить близько тонни.

Ті засоби ППО, які Україна мала раніше, на жаль, не могли збивати ці ракети. Однак тепер перехопити Х-22 можуть системи Patriot чи SAMP/T.

Також такі ракети мають велике кругове ймовірне відхилення. Точно потрапити в ціль Х-22 не може. Проте росіяни у великій кількості використовують ці ракети по всій лінії фронту.

Цікаво! На аеродром "Шайківка" у жовтні 2022 року вже прилітала "бавовна". Тоді російська влада бідкалася, що буцімто Україна "атакувала" об'єкт. Слід розуміти, що розташований він за 300 кілометрів від Москви.