Российские пропагандисты сразу начали заявлять, что ВСУ якобы попытались атаковать военный аэродром, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что он расположен в Калужской области России.
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Россияне жалуются на попытку атаки
По словам прокремлевских пропагандистов, якобы украинский БПЛА около 8:00 21 августа упал на территорию аэродрома. Это якобы гражданский коптер с самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.
Его вовремя заметили и сбили,
– убеждают путинские приспешники.
Однако на месте падения дрона образовалась немалая воронка и разгорелся пожар. Его потушили на месте, без привлечения МЧС. Предварительно жертв в результате инцидента нет.
"По предварительной информации, в результате падения получил повреждения самолет, который не используется и находится на аэродроме", – говорится в сообщении.
Вероятно, говорится о ТУ-22М3 – дальнем стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.
Россияне якобы отбили атаку дрона на "Шайковке" / Спутниковое фото аэродрома
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На "Шайковке" базируются российские бомбардировщики
На этом аэродроме "Шайковка" базируются бомбардировщики Ту-22М3, регулярно атакующие Украину.
Эти самолеты являются носителями Х-22 – сверхзвуковых ракет, которые сложно перехватывать. Боевая часть составляет около тонны.
Те средства ПВО, которые у Украины было раньше, к сожалению, не могли сбивать эти ракеты. Однако теперь перехватить Х-22 могут системы Patriot или SAMP/T.
Также такие ракеты имеют большое вероятное круговое отклонение. Точно попасть в цель Х-22 не может. Однако россияне в большом количестве используют эти ракеты по всей линии фронта.