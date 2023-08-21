Российские пропагандисты сразу начали заявлять, что ВСУ якобы попытались атаковать военный аэродром, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что он расположен в Калужской области России.

Интересно Выступление со спецэффектами: в Электростали бойцы росгвардии стреляли в зрителей, ранены

Россияне жалуются на попытку атаки

По словам прокремлевских пропагандистов, якобы украинский БПЛА около 8:00 21 августа упал на территорию аэродрома. Это якобы гражданский коптер с самодельным взрывным устройством и усиленной батареей.

Его вовремя заметили и сбили,

– убеждают путинские приспешники.

Однако на месте падения дрона образовалась немалая воронка и разгорелся пожар. Его потушили на месте, без привлечения МЧС. Предварительно жертв в результате инцидента нет.

"По предварительной информации, в результате падения получил повреждения самолет, который не используется и находится на аэродроме", – говорится в сообщении.

Вероятно, говорится о ТУ-22М3 – дальнем стратегическом бомбардировщике-ракетоносце.

Обратите внимание! Около обеда россияне начали сообщать, что перехватили дрон и в Белгородской области. Впоследствии оккупантам вроде бы удалось обезвредить еще один.



Россияне якобы отбили атаку дрона на "Шайковке" / Спутниковое фото аэродрома

Варто прочитати США хотят нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить Украину, – WP

На "Шайковке" базируются российские бомбардировщики

На этом аэродроме "Шайковка" базируются бомбардировщики Ту-22М3, регулярно атакующие Украину.

Эти самолеты являются носителями Х-22 – сверхзвуковых ракет, которые сложно перехватывать. Боевая часть составляет около тонны.

Те средства ПВО, которые у Украины было раньше, к сожалению, не могли сбивать эти ракеты. Однако теперь перехватить Х-22 могут системы Patriot или SAMP/T.

Также такие ракеты имеют большое вероятное круговое отклонение. Точно попасть в цель Х-22 не может. Однако россияне в большом количестве используют эти ракеты по всей линии фронта.

Любопытно! На аэродром "Шайковка" в октябре 2022 года уже прилетал "хлопок". Тогда российские власти жаловались, что якобы Украина "атаковала" объект. Следует понимать, что расположен он в 300 километрах от Москвы.