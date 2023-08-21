Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що нашим захисникам вдалося зберегти озброєння військової техніки, коли Росія почала 24 лютого 2022 року масово атакувати нашу державу. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Ключ до успіху на землі, – Ігнат про важливість винищувачів F-16 для України

Яка ситуація була 24 лютого

Олещук повідомив, що на початку повномасштабної російської агресії кількісне співвідношення ворожих та українських літаків було 1 до 5.

Що стосується авіації, то в нас показники були 1 до 5. І якщо це кількісно, ну а якщо взяти якісне відношення, то це було 1 до 12,

– пояснив він.

Командувач Повітряних сил ЗСУ також розповів про два накази, які він віддав 24 лютого. О 3:20 ранку він дав команду "Килим", яка зобов'язала всі літаки, що у той момент летіли, покинути повітряний простір України або сісти на найближчі аеродроми. За його словами, наш повітряний простір очистився за 20 хвилин.

Як вдалося врятувати техніку

О 3:50 ранку того ж дня Олещук підняв у повітря всю нашу військову авіацію. Він розумів, що Росія буде спочатку бити по наших військових аеродромах, об'єктах критичної інфраструктури, радіолокаційних засобах та ЗРК.

Було ухвалене рішення щодо розосередження всього озброєння військової техніки, тобто всі підрозділи практично не були на тих позиціях, які були до війни,

– пояснив Олещук.

За його словами, у такий спосіб вдалося зберегти те озброєння військової техніки, яке ми зараз маємо.

Інші заяви Олещука