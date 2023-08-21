Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что нашим защитникам удалось сохранить вооружение военной техники, когда Россия начала 24 февраля 2022 года массово атаковать наше государство. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация была 24 февраля

Олещук сообщил, что в начале полномасштабной российской агрессии количественное соотношение вражеских и украинских самолетов было 1 к 5.

Что касается авиации, то у нас показатели были 1 к 5. И если это количественно, ну а если взять качественное отношение, то это было 1 к 12,

– объяснил он.

Командующий Воздушными силами ВСУ также рассказал о двух приказах, которые он отдал 24 февраля. В 3:20 утра он дал команду "Ковёр", которая обязала все летевшие самолеты покинуть воздушное пространство Украины или сесть на ближайшие аэродромы. По его словам, наше воздушное пространство очистилось через 20 минут.

Как удалось спасти технику

В 3:50 утра в тот же день Олещук поднял в воздух всю нашу военную авиацию. Он понимал, что Россия будет сначала бить по нашим военным аэродромам, объектам критической инфраструктуры, радиолокационным средствам и ЗРК.

Было принято решение о рассредоточении всего вооружения военной техники, то есть все подразделения практически не были на тех позициях, которые были до войны,

– объяснил Олещук.

По его словам, таким образом удалось сохранить то вооружение военной техники, которое мы сейчас имеем.

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