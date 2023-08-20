Про це в ефірі національного марафону розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук. За його словами, наші пілоти вже мали дослід експлуатації F-16, інформує 24 Канал.

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F-16 прилітав в Україну

Олещук зазначив, що наразі наша держава займається підготовкою злітно-посадкових смуг, щоб підлаштувати їх до вимог експлуатації F-16. Він наголосив, що ці літаки вже прилітали й сідали в Україні.

Літак F-16 був в Україні. Він сідав на наших аеродромах. Ми проводили спільне навчання з його пілотами,

– сказав командувач Повітряних сил.

Він також підкреслив, що деякі експерти маніпулюють, що у винищувачів F-16 буцімто слабка передня стійка і через це літаки не зможуть сісти в аеродромах нашої держави. Попри це, Олещук спростував усю цю інформацію.

"Я нещодавно був у Швеції й професійному пілоту JAS 39 Gripen поставив просте питання, бо передня стійка JAS 39 Gripen така ж сама, як і в F-16. Отримав відповідь, що вона досить потужна і стійка, і не буде проблем, щоб цей літак, як і F-16, сідав і злітав на вашому аеродромі", – наголосив він.

Водночас він запевнив, що наша держава вже проводить реконструкцію аеродромів, покращує покриття та інфраструктуру летовищ. За його словами, також Україна будує нові захисні споруди, тому все після їхнього прибуття в нашу державу, наші військові зможуть їх прийняти.

Наостанок генерал зауважив, що для обслуговування одного літака потрібно буде залучати багато людей. Тому наразі держава займається підбором цього персоналу.

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