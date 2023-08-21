"Бавовна" завітала до Калузької області 21 серпня. Росіяни заявили, що в районі аеродрому "Шайківка" о 8:00 буцімто впав дрон.

До теми Росіяни скаржаться на спробу атакувати аеродром "Шайківка": пошкодився один з літаків

Що каже пропаганда Кремля

Ворожі пропагандисти очікувано звинуватили у "бавовні" ЗСУ, не надавши жодних доказів. Вони заявили, що аеродром "Шайківка" нібито атакував цивільний коптер з посиленою батареєю, який був обладнаний саморобною вибухівкою.

Посіпаки Владіміра Путіна відзвітували, що російські військові буцімто вчасно помітили дрон та підбили його. На місці його падіння утворилася вирва та пожежа, яку вдалося загасити самостійно. За офіційною версією кремлівської пропаганди, один літак зазнав пошкоджень, але він нібито не використовувався. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Російський аеродром "Шайківка" на карті:

У Росії постійно щось вибухає