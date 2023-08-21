"Бавовна" завітала до Калузької області 21 серпня. Росіяни заявили, що в районі аеродрому "Шайківка" о 8:00 буцімто впав дрон.
До теми Росіяни скаржаться на спробу атакувати аеродром "Шайківка": пошкодився один з літаків
Що каже пропаганда Кремля
Ворожі пропагандисти очікувано звинуватили у "бавовні" ЗСУ, не надавши жодних доказів. Вони заявили, що аеродром "Шайківка" нібито атакував цивільний коптер з посиленою батареєю, який був обладнаний саморобною вибухівкою.
Посіпаки Владіміра Путіна відзвітували, що російські військові буцімто вчасно помітили дрон та підбили його. На місці його падіння утворилася вирва та пожежа, яку вдалося загасити самостійно. За офіційною версією кремлівської пропаганди, один літак зазнав пошкоджень, але він нібито не використовувався. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
Російський аеродром "Шайківка" на карті:
У Росії постійно щось вибухає
- Нещодавно було гучно у Ростові. Очевидці повідомили, що вибухи буквально сколихнули розташовані поруч будинки.
- Місцева влада збрехала росіянам, що вони чули не звуки вибухів, а надзвук військового літака. Після цього представник ГУР МО Андрій Юсов висміяв спроби ворога замовчати "бавовну".
- Не так давно очевидці чули вибухи у Московській області. Кремлівська пропаганда відзвітувала про нібито роботу ППО під Звенигородом та збиття дрона.
- Раніше "бавовна" завітала до аеродрому "Сольці". Там невстановлені дрони атакували літаки Ту-22М3. Їх Росія застосовує для ракетних обстрілів України.