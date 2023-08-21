"Хлопок" посетил Калужскую область 21 августа. Россияне заявили, что в районе аэродрома "Шайковка" в 8:00 якобы упал дрон.
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Что говорит пропаганда Кремля
Вражеские пропагандисты ожидаемо обвинили в "хлопке" ВСУ, не предоставив никаких доказательств. Они заявили, что аэродром "Шайковка" якобы атаковал гражданский коптер с усиленной батареей, оборудованный самодельной взрывчаткой.
Прихвостни Владимира Путина отчитались, что российские военные якобы вовремя заметили дрон и подбили его. На месте его падения образовался воронка и пожар, который удалось потушить самостоятельно. По официальной версии кремлевской пропаганды, один самолет получил повреждения, но он якобы не использовался. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Российский аэродром "Шайковка" на карте:
В России постоянно что-то взрывается
- Недавно было громко в Ростове. Очевидцы сообщили, что взрывы буквально сотрясли расположенные рядом дома.
- Местные власти соврали россиянам, что они слышали не звуки взрывов, а сверхзвук военного самолета. После этого представитель ГУР МО Андрей Юсов высмеял попытки врага замолчать "хлопок".
- Не так давно очевидцы слышали взрывы в Московской области. Кремлевская пропаганда отчиталась о якобы работе ПВО под Звенигородом и сбивании дрона.
- Раньше "хлопок" посетил аэродром "Сольцы". Там неустановленные дроны атаковали самолеты Ту-22М3. Их Россия применяет для ракетных обстрелов Украины.