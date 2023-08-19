В субботу, 19 августа, около 10:00 по местному времени в России беспилотный летательный аппарат атаковал военный аэродром в Сольцах. В этом материале 24 канала узнайте, где база расположена на карте и сколько от нее километров до украинской границы.

Смотрите также Здесь базируются самолеты Ту: в России дрон атаковал аэродром "Сольцы"

Аэродром "Сольцы" на карте

Отметим, что эта авиабаза расположена в городе Сольцы в Новгородской области. Построили ее еще в 1951 году. В частности, этот военный аэродром имеет самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу.

Некоторые источники сообщают, что аэродром атаковал БПЛА коптерного типа. Потому есть основания утверждать, что его запускали с территории России.

Расположение авиабазы "Сольцы" в Новгородской области: смотрите на карте от Google maps

По подсчетам 24 Канала, кратчайшее расстояние от этого военного объекта захватчиков до украинской границы составляет около 650 километров. Такие данные можно получить, выбирая точку на российско-украинской границе в Черниговской области.



Сколько километров от аэродрома "Сольцы" до границы Украины / Скриншот 24 Канала с Google maps

Обратите внимание! Бомбардировщики Ту-22м3, базирующиеся на аэродроме в Сольцах, являются носителями смертоносных ракет типа Х-22. С самого начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно применяла такие воздушные цели по нашему государству. В Воздушных силах недавно констатировали, что за все время широкомасштабной войны еще ни разу не удалось сбить ракету Х-22. Собственно, об этом рассказывал спикер Юрий Игнат.

Атака дрона на авиабазу

Очевидно, этот беспилотник, атаковавший аэродром, является очередным напоминанием для оккупантов, что пока они будут бить по Украине ракетами и захватчики будут находиться на территории нашего государства, до тех пор покоя в их стране не будет.

Как пишут местные телеграм-каналы, 19 августа на этой авиабазе было громко. Также они публикуют фотографии, на которых виднеется огромный столб дыма. Официальной информации о масштабах прилета нет, однако из фотографий можно предположить, что дела у оккупантов плохи.

Дым над военной базой "Сольцы" / Фото из телеграм-каналов