Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Китай положил глаз на российские территории, в которых уже постепенно исчезает часть населения из-за войны.

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План на "большие территории"

Чем дольше идет война, ты лучше для Китая, уверен Каспаров. С одной стороны, это значительное ослабление России как экономически, так и демографически. Китай может посягать на дальневосточные регионы страны-агрессора, где Путин черпает свой мобилизационный ресурс.

Путин уже сказал, что война опустошает бурятские, якутские, тувинские поселения. Диспропорция женского и мужского населения там растет. Если Китай хочет захватить "большие территории", то чем меньше там останется народа, тем лучше,

– отметил оппозиционный политик.

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С другой стороны – пока идет война, то и США будут обращать свое внимание на нее. Сейчас у Китая есть определенные экономические проблемы. Вероятно, Си Цзиньпину может понадобиться какой-нибудь большой геополитический успех.

"Здесь две опции – напасть на Тайвань, или начать "переваривать" те российские территории, на которых скоро не останется населения. Китайцы могут подождать, чтобы оно само упало им в руки", – предположил Каспаров.

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