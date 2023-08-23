Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Китай положил глаз на российские территории, в которых уже постепенно исчезает часть населения из-за войны.
Смотрите также Китай "отжимает" БРИКС в России, – политтехнолог допустил цель Пекина
План на "большие территории"
Чем дольше идет война, ты лучше для Китая, уверен Каспаров. С одной стороны, это значительное ослабление России как экономически, так и демографически. Китай может посягать на дальневосточные регионы страны-агрессора, где Путин черпает свой мобилизационный ресурс.
Путин уже сказал, что война опустошает бурятские, якутские, тувинские поселения. Диспропорция женского и мужского населения там растет. Если Китай хочет захватить "большие территории", то чем меньше там останется народа, тем лучше,
– отметил оппозиционный политик.
Гарри Каспаров об игре Китая по поводу войны: смотреть видео
С другой стороны – пока идет война, то и США будут обращать свое внимание на нее. Сейчас у Китая есть определенные экономические проблемы. Вероятно, Си Цзиньпину может понадобиться какой-нибудь большой геополитический успех.
"Здесь две опции – напасть на Тайвань, или начать "переваривать" те российские территории, на которых скоро не останется населения. Китайцы могут подождать, чтобы оно само упало им в руки", – предположил Каспаров.
Политика Китая: последние новости
- Экономический кризис в Китае может значительно ударить по России в плане закупки нефти. Он замедляет закупку российского сырья.
- Китай, а также Индия и ЮАР используют Россию в собственных интересах. В частности, Китай во избежание санкций вывел с рынка страны-агрессора свою крупную компанию.
- Кроме России, Китай может иметь свои планы и в отношении Беларуси. Об этом свидетельствует недавний визит китайского министра обороны Ли Шанфу.